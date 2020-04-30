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30 апреля • обновлено в 18:20
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Лолита официально развелась с мужем: Иванов сразу пошел в полицию

4.8т
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Российская певица Лолита Милявская официально развелась со своим пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым.

Об этом сообщил адвокат артистки Сергей Жорин, передает "Комсомольская правда".

"Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода. Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось. Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Иванова, итак, всем очевидна", – заявил мужчина.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Фото: segodnya.ua

Но, как вскоре выяснилось, бывший супруг артистки не намерен оставлять ее в покое. Он написал несколько заявлений в полицию на Милявскую.

"На суде он обвинил Лолиту в клевете. Постоянно пишет какие-то доносы – то почту вскрыли, то опровергает, что кормил ее наркотиками. То есть, еще будучи в браке, зарабатывая походами на телевидении за счет Лолиты, он пытается посадить ее в тюрьму, выдвигая против нее все новые и новые иски", – рассказал Жорин изданию Starhit.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Фото: kp.ru

Адвокат также добавил, что в свою очередь он обратился в правоохранительные органы, чтобы те проверили два брака Дмитрия Иванова на предмет фиктивности – с Милявской и предыдущей женой.

"Мы еще несколько недель назад подали заявления в ГУВД Москвы и в прокуратуру, чтобы там проверили его брак с Лолитой и предыдущий, по которому он получил российское гражданство. Сейчас опрашивают, в том числе соседей по месту регистрации экс-супруги Иванова, ныне покойной. Мы продолжим делать все то же самое, только не в рамках гражданского производства, а в рамках проверки правоохранителей – дабы избежать публичности этой истории, которая на руку только ему", – подытожил Жорин.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Фото: glavcom.ua

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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