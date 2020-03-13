Лолита не смогла развестись из-за коронавируса

Лолита и ее пятый муж, фитнес-тренер Дмитрий Иванов не смогли развестись из-за коронавируса. Заседание суда в очередной раз перенесли из-за того, что адвокат артистки Сергей Жорин недавно вернулся из Италии и вынужден отправиться на карантин.

Сам адвокат заявил, что Иванов сознательно затягивает протест, пишет "КП".

Домашний очаг

"Он сообщил суду, что я недавно вернулся из Италии, которая сейчас объята коронавирусом, и поэтому должен выдержать двухнедельный карантин. В итоге, к нашему разочарованию, заседание перенесли на 27 марта, и долгожданный развод Лолита так и не получила. О чем это говорит? Правильно, Иванов сознательно затягивает процесс, чтобы и дальше зарабатывать на этой громкой теме и популярности своей жены", - заявил Жорин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись, чтобы больше не выяснять отношения.

Вскоре Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

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