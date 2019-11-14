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14 ноября • обновлено в 23:18
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Лолита в этом участвовала: голый российский певец ошарашил сеть пикантным кадром

2.7т
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Российский певец Стас Костюшкин поздравил Лолиту Милявскую с днем рождения откровенным снимком, который озадачил пользователей.

В частности, он показал на своей странице в Instagram кадр из клипа "Мишка". На снимке Лолита держится за трубку дискового телефона, который прикрывает причинное место абсолютно голого артиста (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Голый Костюшкин ошарашил кадром с Лолитой

Голый Костюшкин ошарашил кадром с Лолитой

"Невероятная, от всей души поздравляю тебя с Днём Рождения! Прости, но у меня нет другой фотки с тобой, зато этой я горд до нельзя. Я обожаю тот динамит, который заложили в тебя в детстве. Ты на сцене – это потрясающее явление и феерия красок. Тебя обожает сцена, и ты ее любишь безгранично, пусть эта любовь продлится как можно дольше. И помни, ты еще девчонка. Для тех, кто в танке. Это кадр из клипа "Мишка" с ее участием", – написал он.

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Мнения в комментариях разделились: некоторым понравился откровенный кадр, которым Костюшкин поздравил Милявскую, другие же были возмущены подобным откровением.

Невероятная @lolitamilyavskaya , от всей души поздравляю тебя с Днём Рождения!! Прости, но у меня нет другой фотки с тобой, зато этой я горд до нельзя. Я обожаю тот динамит , который заложили в тебя в детстве . Ты на сцене , это потрясающее явление и феерия красок . Тебя обожает сцена , и ты ее любишь безгранично , пусть эта любовь продлится как можно дольше . И помни , ты еще девчонка 🌹🌹🌹😘😘😘P.S. Для тех , кто в танке , далеко живет , или был проклят интернет провайдером , поясняю !!! Это кадр из клипа Мишка, с ее участием😂😂🙈🙈🙈#милявскаялолита #стаскостюшкин #деньрождения#клипмишка

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

"Ого, это по-настоящему", "Телефон испортил всю прелесть этой фотографии", "По-моему, наша эстрада давно вся голая", "Будешь бегать без трусов. Не так поимут, потом придётся долго петь", "Это плохо – заниматься стриптизом", "Какая мерзкая фотка, вы все извращенцы там что ли? Все друг с другом пере*рахались", – прокомментировали в сети.

Лолита забраа телефон у Костюшкин

Лолита забраа телефон у Костюшкин

Кадр из клипа

Лолита в этом участвовала: голый российский певец ошарашил сеть пикантным кадром
Лолита в этом участвовала: голый российский певец ошарашил сеть пикантным кадром
Лолита в этом участвовала: голый российский певец ошарашил сеть пикантным кадром
Лолита в этом участвовала: голый российский певец ошарашил сеть пикантным кадром
Лолита в этом участвовала: голый российский певец ошарашил сеть пикантным кадром

Как сообщал OBOZREVATEL, Милявской 14 ноября исполнилось 56 лет. За годы успешной карьеры она неоднократно снималась в откровенных фотосессиях. Посмотреть "голые" фото и откровенные наряды артистки можно по ссылке.

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Персоны
Лолита Милявская Стас Костюшкин
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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коршун федот
коршун федот
Тупе мокшинське бидло.
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