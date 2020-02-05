Лолита довела Бузову до стонов и выругалась

Две знаменитые российские артистки Ольга Бузова и Лолита Милявская занялись совместной работой, в ходе которой неплохо повеселились.

Видео с места событий они выложили в Instagram.

Отмечается, что женщины вместе снялись в каком-то шоу, но не стали сразу рассказывать, в каком именно, оставляя пространство для фантазии подписчиков.

Сначала они целовались в щечки на камеру, после чего Бузова спровоцировала Лолиту на ругательства словом "коллаборация" и внезапно стала стонать, не прерывая запись видео.

Поскольку сториз в Инстаграм держатся всего сутки, мы выложили это видео на YouTube:

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