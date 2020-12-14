Логунова о рождении второго ребенка: мне не нравится финансовое положение мужа

Жена украинского актера Дмитрия Ступки телеведущая Полина Логунова заявила, что пока не готова к рождению второго ребенка, а также рассказала о конфликтах в семье.

По словам знаменитости, ее не устраивает финансовое положение супруга. Об этом она эксклюзивно сообщила OBOZREVATEL.

Как стало известно, к рождению второго ребенка Логунова хочет иметь больше помощников, а не "тянуть все самой".

Также телеведущая рассказала, что в их отношениях с Дмитрием были такие конфликты, которые могли привести к разводу.

"У нас ссоры возникают по совершенно конкретным ситуациям и не с потолка взятым, тот, кто виноват, должен изменить что-то, тогда и конфликт исчерпан", – отметила Логунова.

Она добавила, что они с мужем часто уступают друг другу и даже если что-то не нравится – могут просто поменять отношение к ситуации и сказать "хорошо".

"Мы очень быстро решаем конфликты сейчас, словом "хорошо, прости", обычно все заканчивается", – подытожила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полина Логунова снялась для обложки журнала Opium Red в прозрачном белье.