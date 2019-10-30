'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась откровенным снимком, на котором продемонстрировала пышную грудь. Так, его сразу же раскритиковали в сети.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном бюстгальтере и кожаных брюках мятного цвета. Свой образ Лобода дополнила пиджаком и солнцезащитными очками.
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
"Ну, доброе утро", — написала певица.
Светлана Лобода сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Лободы. Многие раскритиковали ее за вульгарную и странную позу.
Другие же пользователи засыпали певицу комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Светланы Лободы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода в откровенном купальнике
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода в пикантной фотосессии
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода продемонстрировала стройные ножки
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода засветила голую грудь
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.
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