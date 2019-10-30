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30 октября • обновлено в 08:25
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"Хватит ноги раздвигать!" Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась откровенным снимком, на котором продемонстрировала пышную грудь. Так, его сразу же раскритиковали в сети.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном бюстгальтере и кожаных брюках мятного цвета. Свой образ Лобода дополнила пиджаком и солнцезащитными очками.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

"Ну, доброе утро", — написала певица.

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Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Лободы. Многие раскритиковали ее за вульгарную и странную позу.

'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото
'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото
'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото
'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото
'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото

Другие же пользователи засыпали певицу комплиментами.

'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото
'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото
'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото
'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Светланы Лободы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Светлана Лобода

Соблазнительная Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в откровенном купальнике

Светлана Лобода в откровенном купальнике

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в пикантной фотосессии

Светлана Лобода в пикантной фотосессии

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода продемонстрировала стройные ножки

Светлана Лобода продемонстрировала стройные ножки

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода засветила голую грудь

Светлана Лобода засветила голую грудь

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода продемонстрировала

Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Стрипжіночка.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Коза
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