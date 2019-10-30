'Хватит ноги раздвигать!' Полуголую Лободу разгромили за откровенное фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась откровенным снимком, на котором продемонстрировала пышную грудь. Так, его сразу же раскритиковали в сети.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном бюстгальтере и кожаных брюках мятного цвета. Свой образ Лобода дополнила пиджаком и солнцезащитными очками.

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

"Ну, доброе утро", — написала певица.

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Лободы. Многие раскритиковали ее за вульгарную и странную позу.

Другие же пользователи засыпали певицу комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Светланы Лободы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в откровенном купальнике Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в пикантной фотосессии Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода продемонстрировала стройные ножки Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода засветила голую грудь Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

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