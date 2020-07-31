Украинская певица Светлана Лобода (Loboda) презентовала откровенный клип на трек Boom Boom, который записала вместе со скандальным рэпером PHARAOH (Фараон). Пользователи сети бурно раскритиковали работу исполнительницы.

В новом видео также снялись российские звезды – Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава и другие. Ролик опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Лобода в клипе Boom Boom Кадры из клипа (YouTube)

Креативным продюсером клипа стал комик и ведущий Александр Гудков. В кадрах звезды предстают в откровенных нарядах. К примеру, 56-летняя Лолита появилась в ролике в красном латексном комбинезоне, а Варнава – в трусах и чулках в крупную сетку.

Лолита снялась в клипе Светланы Лободы Кадры из клипа Лободы (YouTube)

Лолита в красном латексе снялась в клипе Лободы Кадры из клипа Лободы (YouTube)

Варнава в откровенном наряде снялась в видео Лободы Кадры из клипа Лободы (YouTube)

"Фишкой" клипа стал экстравагантный образ Собчак, а именно – прическа в виде женской груди. Также в клипе она появилась с заклеенным носом.

Ксения Собчак в клипе Лободы Кадры из клипа Лободы (YouTube)

Собчак снялась в клипе Лободы Кадры из клипа Лободы (YouTube)

Пользователи сети негативно отреагировали на клип Лободы и Фараона. Многие из них оставили под видео гневные комментарии. Некоторые указали, что это худшая работа за всю карьеру Светланы. За несколько часов с момента публикации видео, оно набрало на YouTube 63 тысячи дизлайков при 35 тысячах лайков.

"Более лютую дичь я еще не видел, на мой взгляд, самый худший клип Лободы да и вообще самый худший клип", – отметили комментаторы.

"Люблю творчество Лободы, но что-то в этот раз, видимо, карантин подействовал... Ужас. Омерзительный клип", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, впервые за три года выступила на родине. Она пела на закрытом мероприятии в Одессе для VIP-гостей.

Также напомним, что в мае 2017 года одесские активисты сорвали сольный концерт Светланы Лободы, которая, несмотря на агрессию Кремля по отношению к Украине, не стала отказываться от "высоких наград" и гастролей в России. В сентябре 2017-го Лобода планировала снова дать концерт в Одессе, однако вскоре его отменили. С тех пор певица не выступала в Украине.