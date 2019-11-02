Главная Новости
2 ноября • обновлено в 04:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы

Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила поклонников развратными танцами.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она в откровенном черном купальнике игриво извивалась под ритмичную музыку (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Потанцуем сегодня?" — поинтересовалась Лобода.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Новости
"Очень горячая, я едва жив!" Рианна взволновала сеть откровенным видео

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни раскритиковала Светлану за чрезмерную откровенность.

"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы
"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы
"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы
"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы
"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы

Другие же фанаты засыпали певицу комплиментами.

"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы
"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы
"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Светланы Лободы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Светлана Лобода голая в ванной

Светлана Лобода голая в ванной

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода показала пикантный шпагат

Светлана Лобода показала пикантный шпагат

Фото: instagram/lobodaofficial

Соблазнительная Светлана Лобода

Соблазнительная Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в откровенном белье

Светлана Лобода в откровенном белье

Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Светлана Лобода
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не украинская вот и беситесь)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel