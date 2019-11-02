"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила поклонников развратными танцами.
Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она в откровенном черном купальнике игриво извивалась под ритмичную музыку (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Потанцуем сегодня?" — поинтересовалась Лобода.
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
В комментариях мнения пользователей разделились. Одни раскритиковала Светлану за чрезмерную откровенность.
Другие же фанаты засыпали певицу комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Светланы Лободы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Светлана Лобода голая в ванной
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода показала пикантный шпагат
Фото: instagram/lobodaofficial
Соблазнительная Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода в откровенном белье
Фото: instagram/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.
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