"Колбасит девочку!" Полуголую Лободу раскритиковали за развратные танцы

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила поклонников развратными танцами.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она в откровенном черном купальнике игриво извивалась под ритмичную музыку (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Потанцуем сегодня?" — поинтересовалась Лобода.

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни раскритиковала Светлану за чрезмерную откровенность.

Другие же фанаты засыпали певицу комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Светланы Лободы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Светлана Лобода голая в ванной Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода показала пикантный шпагат Фото: instagram/lobodaofficial

Соблазнительная Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в откровенном белье Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

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