Лободу обвинили в плагиате номера, из-за которого она отказалась выйти на сцену: поклонники высмеяли ее

Украинскую певицу Светлану Лободу, проживающую и выступающую в России, обвинили в том, что она "украла" танец своей коллеги, певицы Елизаветы Зворыгиной. С этим номером артистка должна была выступить на премии "Золотой граммофон", однако она отказалась.

По словам Зворыгиной, свое выступление в ванной она исполнила еще в 2018 году, а Лобода повторила его в 2020. Соответствующий пост танцовщица опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все, что вам нужно знать о творчестве в российском/украинском шоу-бизнесе", – прокомментировала номер Лободы Зворыгина.

Светлану Лободу обвинили в плагиате Cosmopolitan

Пользователи сети раскритиковали поступок певицы и стали активно комментировать ситуацию. Многие утверждают, что танцовщица намного лучше выступила с этим номером.

"Ну плюхается она явно хуже, чем ты"

"Лиза, ты прекрасна! Твое исполнение в разы лучше, может, Лобода поэтому и отказалась выступать, чтобы не опозориться"

"Ну и ну, фу команде Лободы"

"Лобода упала, как мешок картошки"

"Б@ть, вот это позор!"

Пользователи сети раскритиковали поступок Лободы Скриншот

Лободу засыпали комментариями Скриншот

Поклонники раскритиковали певицу Лободу Скриншот

В сети прокомментировали поступок Лободы Скриншот

Напомним, Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен, а также заслуженная артистка Украины.

Елизавета Зворыгина является профессиональной танцовщицей и исполнительницей песен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода опубликовала серию снимков со своей 2-летней дочерью Тильдой.