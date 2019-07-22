Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

1.3т Читать материал на украинском

Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала в Россию, поделилась с поклонниками новыми снимками. Их сразу же раскритиковали в сети.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в серебристом топе, который подчеркнул ее пышную грудь. Свой образ Брежнева дополнила джинсами с высокой талией и необычной курткой.

"Вчера был действительно крышесносный концерт. Это невозможно передать словами, фото и видео. Там нужно было просто быть. Спасибо", ― написала Брежнева.

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева

Фото из Instagram

Новости
"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Отметим, что поклонники певицы заявили, что ее образ получился безвкусным. Кроме того, некоторые обвинили Брежневу в плагиате стиля другой украинской певицы ― Светланы Лободы.

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате
"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате
"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате
"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Веры Брежневой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Соблазнительная Вера Брежнева

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева засветила грудь

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.

Ранее Брежнева отреагировала на "измену" Костантина Меладзе. Она удивилась тому, как ее муж успевает "нырять в бюст" блондинки и при этом снимать клипы своей жене.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Вера Брежнева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel