"Лободу копируешь?" Брежневу обвинили в безвкусице и плагиате

Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала в Россию, поделилась с поклонниками новыми снимками. Их сразу же раскритиковали в сети.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в серебристом топе, который подчеркнул ее пышную грудь. Свой образ Брежнева дополнила джинсами с высокой талией и необычной курткой.

"Вчера был действительно крышесносный концерт. Это невозможно передать словами, фото и видео. Там нужно было просто быть. Спасибо", ― написала Брежнева.

Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева Фото из Instagram

Отметим, что поклонники певицы заявили, что ее образ получился безвкусным. Кроме того, некоторые обвинили Брежневу в плагиате стиля другой украинской певицы ― Светланы Лободы.

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Веры Брежневой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

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Вера Брежнева засветила грудь Фото из Instagram

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Вера Брежнева засветила пышную грудь Фото из Instagram

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.

Ранее Брежнева отреагировала на "измену" Костантина Меладзе. Она удивилась тому, как ее муж успевает "нырять в бюст" блондинки и при этом снимать клипы своей жене.

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