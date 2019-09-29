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30 сентября • обновлено в 01:12
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Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, посетила вечеринку в Киеве.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram, а также поделилась видео в формате Stories . "Киев... Днем – альбом, вечером – танцы" , – написала женщина.

Иллюстрация. Светлана Лобода

Иллюстрация. Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Снимки с артисткой в своих аккаунтах обнародовали и украинский телеведущий Григорий Решетник с телеведущим, видеоблогером Анатолием Анатоличем (Анатолий Яцечко).

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Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

instagram.com/lobodaofficial

Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

instagram.com/lobodaofficial

Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

instagram.com/lobodaofficial

Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

instagram.com/lobodaofficial

Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

instagram.com/grisha_reshetnik

Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

instagram.com/anatoliyanatolich

"Света уже улетела", "Кому-то слишком хорошо", "Лохматище", "Светлана, и вы иногда грешите?" "Вульгарная!" "Пошлая показуха", "Явно пьяненькая", – пишут в сети.

В украинской столице певица также выступила в Fairmont Grand Hotel. Видео фрагмента концерта можно посмотреть по ссылке.

Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео
Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Александра Лобода Григорий Решетник Анатолий Анатолич
Место
Украина Киев
Теги
шоу-бизнес фотографии
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