Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, посетила вечеринку в Киеве.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram, а также поделилась видео в формате Stories . "Киев... Днем – альбом, вечером – танцы" , – написала женщина.

Иллюстрация. Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

Снимки с артисткой в своих аккаунтах обнародовали и украинский телеведущий Григорий Решетник с телеведущим, видеоблогером Анатолием Анатоличем (Анатолий Яцечко).

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/grisha_reshetnik

instagram.com/anatoliyanatolich

"Света уже улетела", "Кому-то слишком хорошо", "Лохматище", "Светлана, и вы иногда грешите?" "Вульгарная!" "Пошлая показуха", "Явно пьяненькая", – пишут в сети.

В украинской столице певица также выступила в Fairmont Grand Hotel. Видео фрагмента концерта можно посмотреть по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

В сети было много критики в адрес Светланы Лободы из-за того, что она перепела песню примадонны Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна".

Ранее Лобода взбудоражила сеть, продемонстрировав способности своего тела – в черном купальнике села на шпагат.

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