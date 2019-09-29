Лобода засветилась на вечеринке в Киеве: фото и видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, посетила вечеринку в Киеве.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram, а также поделилась видео в формате Stories . "Киев... Днем – альбом, вечером – танцы" , – написала женщина.
Иллюстрация. Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial
Снимки с артисткой в своих аккаунтах обнародовали и украинский телеведущий Григорий Решетник с телеведущим, видеоблогером Анатолием Анатоличем (Анатолий Яцечко).
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/grisha_reshetnik
instagram.com/anatoliyanatolich
"Света уже улетела", "Кому-то слишком хорошо", "Лохматище", "Светлана, и вы иногда грешите?" "Вульгарная!" "Пошлая показуха", "Явно пьяненькая", – пишут в сети.
В украинской столице певица также выступила в Fairmont Grand Hotel. Видео фрагмента концерта можно посмотреть по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL:
В сети было много критики в адрес Светланы Лободы из-за того, что она перепела песню примадонны Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна".
Ранее Лобода взбудоражила сеть, продемонстрировав способности своего тела – в черном купальнике села на шпагат.
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