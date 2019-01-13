Лобода закатила скандал с матами в аэропорту Москвы: в сеть слили видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, устроила в московском аэропорту "Шереметьево" нецензурный скандал.

Видео, тайно снятое очевидцем, появилось на YouTube-канале портала klops.ru. Как пояснил автор ролика, артистку должны были забрать у паспортного контроля, когда она прилетела в Москву, однако этого не сделали, и она была вынуждена пешком идти до вип-зала.

Из-за этого и произошел скандал. "Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Мне нужно чтобы меня обслуживали, если я плачу деньги, четко и правильно", — заявила Лобода.

Скрин видео

Попавший на видео разговор закончился тем, что певица пообещала привлечь знакомых разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником, добавил автор ролика.

instagram.com/lobodaofficial

Как писал OBOZREVATEL, недавно Лобода разозлила фанатов вульгарным фото. Снимок был сделан во время зимнего отдыха звезды на Мальдивах.

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