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12 ноября • обновлено в 17:23
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Лобода взбудоражила сеть, обнажив грудь: горячее фото

1.1т
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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников новым фото. На нем она позировала лежа, едва прикрыв свою грудь.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Лобода взбудоражила сеть, обнажив грудь: горячее фото

bellissimotv.ru

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"Господи, слишком хорошо думаешь о себе", "Вы нас обманываете, на фото мужик", "Тилль порадовал", "Это фото кайф просто", - комментируют снимок поклонники певицы.

Лобода взбудоражила сеть, обнажив грудь: горячее фото
Лобода взбудоражила сеть, обнажив грудь: горячее фото
Лобода взбудоражила сеть, обнажив грудь: горячее фото
Лобода взбудоражила сеть, обнажив грудь: горячее фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, Светлана Лобода оконфузилась на премии "Золотой граммофон". Так, во время выступления у артистки вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон.

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