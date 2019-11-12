Лобода взбудоражила сеть, обнажив грудь: горячее фото

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников новым фото. На нем она позировала лежа, едва прикрыв свою грудь.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

bellissimotv.ru

"Господи, слишком хорошо думаешь о себе", "Вы нас обманываете, на фото мужик", "Тилль порадовал", "Это фото кайф просто", - комментируют снимок поклонники певицы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Светлана Лобода оконфузилась на премии "Золотой граммофон". Так, во время выступления у артистки вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон.

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