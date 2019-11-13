Лобода взбудоражила сеть интимным фото в постели

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников соблазнительным снимком.

На нем она позировала в черном белье на кровати, продемонстрировав подтянутую фигуру. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Время вставать", — написала Лобода.

Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

"Желанная", "Секси", "Светлана, что вы творите?", "Самая красивая", "Вот это тигрица", — написали поклонники.

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Светланы Лободы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Светлана Лобода засветила грудь Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в пикантной фотосессии Фото: instagram/lobodaofficial

Соблазнительная Светлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода полностью голая в ванной Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода сексуальо позирует на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода показала пикантный шпагат Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в откровенном купальнике Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

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