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13 ноября • обновлено в 12:03
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Лобода взбудоражила сеть интимным фото в постели

1.1т
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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников соблазнительным снимком.

На нем она позировала в черном белье на кровати, продемонстрировав подтянутую фигуру. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Время вставать", — написала Лобода.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

"Желанная", "Секси", "Светлана, что вы творите?", "Самая красивая", "Вот это тигрица", — написали поклонники.

Лобода взбудоражила сеть интимным фото в постели
Лобода взбудоражила сеть интимным фото в постели
Лобода взбудоражила сеть интимным фото в постели
Лобода взбудоражила сеть интимным фото в постели
Лобода взбудоражила сеть интимным фото в постели

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Светланы Лободы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Светлана Лобода засветила грудь

Светлана Лобода засветила грудь

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в пикантной фотосессии

Светлана Лобода в пикантной фотосессии

Фото: instagram/lobodaofficial

Соблазнительная Светлана Лобода

Соблазнительная Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода полностью голая в ванной

Светлана Лобода полностью голая в ванной

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода сексуальо позирует на камеру

Светлана Лобода сексуальо позирует на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода показала пикантный шпагат

Светлана Лобода показала пикантный шпагат

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в откровенном купальнике

Светлана Лобода в откровенном купальнике

Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

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Светлана Лобода
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
А так на Окраине все прекрасно...)))
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