Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила поклонников странными фото в пошлом наряде. На них она предстала в достаточно странных позах.
Провокационные фото Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
Движение - жизнь" - это девиз нашей семьи!!😬🤘 Сегодня мы с Катей @katya_kuzmenko1 и Евкой осознали, что тренируясь и растягиваясь по 3 -4 часа в день, через месяц будем готовы продефилировать на бодибилдинге😂🤘 А пока наши подготовки в коридорах и "танцы" на сцене Втб 🤪🤘
"Все у вас уже все видели и не осталось никакой тайны, а у вас две дочери", "Вторая Волочкова", "А мне кажется, раздвинешь ноги и получишь результат", "Это примерно я, когда показываю, как умею танцевать после одного бокальчика", "Лобода у нас пьяница", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом. Некоторые посоветовали ей худеть в области бедер, так как певицу снимали с неудачного ракурса.
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