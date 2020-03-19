Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила поклонников странными фото в пошлом наряде. На них она предстала в достаточно странных позах.

Провокационные фото Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

"Все у вас уже все видели и не осталось никакой тайны, а у вас две дочери", "Вторая Волочкова", "А мне кажется, раздвинешь ноги и получишь результат", "Это примерно я, когда показываю, как умею танцевать после одного бокальчика", "Лобода у нас пьяница", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом. Некоторые посоветовали ей худеть в области бедер, так как певицу снимали с неудачного ракурса.

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