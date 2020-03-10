Лобода вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, показала роскошную фигуру в откровенном купальнике с леопардовым принтом.

Соответствующие снимки были опубликованы на личной странице знаменитости в Instagram.

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

На фотографиях Лобода позирует в эффектном сценическом купальнике с глубокими вырезами. Образ завершали стильные голубые лаковые ботинки.

В кадре Светлана акцентировала внимание на своей шикарной фигуре, в частности длинных стройных ногах.

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Поклонники не смогли сдержать своих эмоций, увидев пикантные фото артистки:

"Ох, эти ноги", "Шикарная красотка", "Нереальная фигура", "Ноги, ноги...", "Идеальная", "Бомба".

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau&Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся