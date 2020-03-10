Главная Новости
10 марта • обновлено в 09:09
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Лобода вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике

553
Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, показала роскошную фигуру в откровенном купальнике с леопардовым принтом.

Соответствующие снимки были опубликованы на личной странице знаменитости в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

На фотографиях Лобода позирует в эффектном сценическом купальнике с глубокими вырезами. Образ завершали стильные голубые лаковые ботинки.

В кадре Светлана акцентировала внимание на своей шикарной фигуре, в частности длинных стройных ногах.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

Поклонники не смогли сдержать своих эмоций, увидев пикантные фото артистки:

"Ох, эти ноги", "Шикарная красотка", "Нереальная фигура", "Ноги, ноги...", "Идеальная", "Бомба".

Лобода вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике
Лобода вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике
Лобода вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике
Лобода вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике
Лобода вызвала ажиотаж горячим фото в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau&Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги