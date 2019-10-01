Лобода выступила на роскошной свадьбе в Киеве: кого она развлекала

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, выступила на свадьбе у популярного тренера Валерии Версальской.

Торжество прошло в Киеве в отеле Fairmont Grand Hotel. Фото и видео со свадьбы разместили в социальной сети Instagram.

Версальская является автором методики по физической реабилитации, коррекции фигуры после беременности и профессиональной растяжки. За ее услугами обращается множество звезд.

Для своего выступления Лобода выбрала короткое платье с глубоким декольте.

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

Лобода в Киеве instagram/lobodaofficial

instagram.com/grisha_reshetnik

Кроме того, на празднике выступила Таисия Повалий и Тина Кароль.

Таисия Повалий tabloid.pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей сети.

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