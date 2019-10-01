Лобода выступила на роскошной свадьбе в Киеве: кого она развлекала

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, выступила на свадьбе у популярного тренера Валерии Версальской.
Торжество прошло в Киеве в отеле Fairmont Grand Hotel. Фото и видео со свадьбы разместили в социальной сети Instagram.
Версальская является автором методики по физической реабилитации, коррекции фигуры после беременности и профессиональной растяжки. За ее услугами обращается множество звезд.
Индивидуальные программы занятий в @graces_studio_vversalskaya позволяют составить план коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей клиента, его пожеланий и способностей🙏🏻 Для начала занятий не нужно иметь особую подготовку. Кроме того, при наличии проблем с позвоночником, суставами и связками, только правильные физические занятия на тренажёрах Gyrotonic помогут мягкой техников восстановить тонус мышц и укрепить сердечно-сосудистую систему❤️
Для своего выступления Лобода выбрала короткое платье с глубоким декольте.
Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial
Лобода в Киеве
instagram/lobodaofficial
instagram.com/grisha_reshetnik
Кроме того, на празднике выступила Таисия Повалий и Тина Кароль.
Таисия Повалий
tabloid.pravda.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей сети.
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