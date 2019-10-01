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1 октября • обновлено в 14:38
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Лобода выступила на роскошной свадьбе в Киеве: кого она развлекала

5.8т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, выступила на свадьбе у популярного тренера Валерии Версальской.

Торжество прошло в Киеве в отеле Fairmont Grand Hotel. Фото и видео со свадьбы разместили в социальной сети Instagram.

Лобода выступила на роскошной свадьбе в Киеве: кого она развлекала
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Версальская является автором методики по физической реабилитации, коррекции фигуры после беременности и профессиональной растяжки. За ее услугами обращается множество звезд.

Индивидуальные программы занятий в @graces_studio_vversalskaya позволяют составить план коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей клиента, его пожеланий и способностей🙏🏻 Для начала занятий не нужно иметь особую подготовку. Кроме того, при наличии проблем с позвоночником, суставами и связками, только правильные физические занятия на тренажёрах Gyrotonic помогут мягкой техников восстановить тонус мышц и укрепить сердечно-сосудистую систему❤️

Публикация от 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓥𝓮𝓻𝓼𝓪𝓵𝓼𝓴𝓪𝔂𝓪❤️ (@versalskaya)

Для своего выступления Лобода выбрала короткое платье с глубоким декольте.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Лобода в Киеве

Лобода в Киеве

instagram/lobodaofficial

Лобода выступила на роскошной свадьбе в Киеве: кого она развлекала

instagram.com/grisha_reshetnik

Кроме того, на празднике выступила Таисия Повалий и Тина Кароль.

Таисия Повалий

Таисия Повалий

tabloid.pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей сети.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Украина Киев
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