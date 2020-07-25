Лобода впервые за три года выступила в Украине: опубликовано видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, впервые за три года выступила на родине.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Звездач". Отмечается, что артистка пела на закрытом мероприятии в Одессе для VIP-гостей (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Лобода исполняла такие песни: "Твои глаза" и "К черту любовь". Для выступления она подобрала наряд из черного боди и ботфортов. Свой образ певица дополнила белым пиджаком.

Лобода впервые за три года выступила в Украине (скриншот с видео)

Напомним: в мае 2017 года одесские активисты сорвали сольный концерт Светланы Лободы, которая, несмотря на агрессию Кремля по отношению к Украине, не стала отказываться от "высоких наград" и гастролей в России. В сентябре 2017-го Лобода планировала снова дать концерт в Одессе, однако вскоре его отменили. С тех пор певица не выступала в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода показала, как выглядит без косметики и фотошопа.