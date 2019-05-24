Лобода впервые показала младшую дочь: в сети узнали "отца"

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая фактически покинула страну и проживает в России, впервые показала свою младшую дочь Тильду.

Снимок малышки артистка обнародовала на своей странице в Instagram. "Нашей любви 1 год", – подписала фото она.

Всего за несколько часов после публикации пост Лободы собрал более 250 тысяч лайков и множество поздравлений в комментариях фанатов.

"Интересно, на кого больше похожа? Надеюсь, на Тилля", "Вроде вчера все обсуждали рождение, а вот и годик", "Пусть малышка и ее мама будут очень счастливы", – пишут в сети.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Напомним, ранее Лобода снялась в спорной фотосессии для мужского глянца GQ вместе с Тильдой, однако ребенка на фото видно не было – девочка находилась в коляске.

При этом артистку резко раскритиковали за данные фото в сети, заявив, что не так должна выглядеть мать, а в мужском журнале нет места снимкам с детьми.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial ​

Как сообщал OBOZREVATEL, певица родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется "для отвода глаз".

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