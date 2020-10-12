Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды

37-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая проживает в России, впервые показала лицо 2-летней дочери Тильды.

Совместный снимок вызвал бурную реакцию у поклонников артистки. Фото Светлана опубликовала на личной странице в Instagram.

Ранее Светлана Лобода скрывала лицо младшей дочери. Она публиковала в социальных сетях редкие снимки Тильды, где девочка позировала в большинстве случаев со спины. На свежем снимке малышка позировала в солнцезащитных очках.

Фанаты Лободы отметили, что ее младшая дочка выглядит очень мило, а также внешне очень похожа со старшей сестрой, 9-летней Евой. В то же время многие удивились, что певица решила показать, как выглядит малышка.

"Неужели дождались фото Тильды?" – прокомментировали фолловеры.

"Какая красивая! Такая лапуля уже большая, очень похожа на Еву", – отметили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода родила вторую дочь в 2018 году в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

В СМИ сообщали, что Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в соцсетях.

Также обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тилля используется "для отвода глаз".