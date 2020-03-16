Лобода восхитила сеть пикантными фото в бикини

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантными фото с пляжа.
Так, на них звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройные формы. Свой образ она дополнила пляжной накидкой, солнцезащитными очками и повязкой на голову. Соответствующие снимки Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.
Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода в откровенном купальнике
Фото: instagram/lobodaofficial
"Как в жизни все неоднозначно, теперь любой отдых нам кажется сказкой. Смотрю на фото с январских каникул и меня одолевает счастье... Сейчас сижу дома, смотрю фильмы, занимаюсь детками, слушаю лекции", – написала певица.
Светлана Лобода сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
Отметим, что поклонники Лободы пришли в восторг от ее новых фото и засыпали певицу комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Светланы Лободы, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Соблазнительная Светлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода в пикантной фотосессии
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода засветила пышную грудь
Фото: instagram/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом. Некоторые посоветовали ей худеть в области бедер, так как певицу снимали с неудачного ракурса.
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