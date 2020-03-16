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17 марта • обновлено в 01:34
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Лобода восхитила сеть пикантными фото в бикини

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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантными фото с пляжа.

Так, на них звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройные формы. Свой образ она дополнила пляжной накидкой, солнцезащитными очками и повязкой на голову. Соответствующие снимки Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в откровенном купальнике

Светлана Лобода в откровенном купальнике

Фото: instagram/lobodaofficial

"Как в жизни все неоднозначно, теперь любой отдых нам кажется сказкой. Смотрю на фото с январских каникул и меня одолевает счастье... Сейчас сижу дома, смотрю фильмы, занимаюсь детками, слушаю лекции", – написала певица.

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Отметим, что поклонники Лободы пришли в восторг от ее новых фото и засыпали певицу комплиментами.

Лобода восхитила сеть пикантными фото в бикини
Лобода восхитила сеть пикантными фото в бикини
Лобода восхитила сеть пикантными фото в бикини

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Светланы Лободы, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Соблазнительная Светлана Лобода

Соблазнительная Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в пикантной фотосессии

Светлана Лобода в пикантной фотосессии

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку"

Светлана Лобода продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Светлана Лобода сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода засветила пышную грудь

Светлана Лобода засветила пышную грудь

Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом. Некоторые посоветовали ей худеть в области бедер, так как певицу снимали с неудачного ракурса.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Светлана Лобода
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