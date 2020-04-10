Лобода сверкнула грудью в ярком купальнике

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантными фото с пляжа.

Снимок Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Давай помечтаем. Когда закончится карантин и откроют границы, чего бы тебе хотелось больше всего? Я хочу увидеть море", - подписала снимок певица.

Отметим, что артистка часто публикует фото в купальнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом.

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