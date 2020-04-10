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10 апреля • обновлено в 21:48
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Лобода сверкнула грудью в ярком купальнике

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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников пикантными фото с пляжа.

Снимок Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Лобода сверкнула грудью в ярком купальнике
"Давай помечтаем. Когда закончится карантин и откроют границы, чего бы тебе хотелось больше всего? Я хочу увидеть море", - подписала снимок певица.

Отметим, что артистка часто публикует фото в купальнике.

Лобода сверкнула грудью в ярком купальнике
Лобода сверкнула грудью в ярком купальнике
Лобода сверкнула грудью в ярком купальнике
Лобода сверкнула грудью в ярком купальнике
Лобода сверкнула грудью в ярком купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом.

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Автор
Мария Дидык
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