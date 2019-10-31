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31 октября • обновлено в 12:28
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Лобода сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее видео

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, сразила поклонников на своем концерте в Дубае откровенным нарядом.

Так, она плясала на сцене в черном комбинезоне с декольте до пупка, засветив грудь. Свой образ звезда дополнила курткой с бахромой и серебренными ботинками на каблуке. Соответствующее видео Лобода опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

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"Мои люди, моя публика. Я так люблю вас, ребята", – написала певица под одним из снимков з концерта.

Светлана Лобода с поклонниками

Светлана Лобода с поклонниками

Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

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Светлана Лобода
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