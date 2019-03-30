Лобода пожаловалась на бедность в России

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, пожаловалась на отсутствие денег на роскошь.

Об этом она рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант", где ведущий заметил, что она не носит золотые украшения и бриллианты (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Живем с божьей помощью, работаем, на колечки собираем. Это все бижутерия дешевенькая. Я не люблю золото, а бриллианты мне не дарят. Я не заработала ни колец, ни самолетов, ничего, ни бриллиантов", – скромно посмеялась Лобода в ответ на вопросы Урганта.

Светлана Лобода скриншот

Она уточнила, что тратит все заработанные деньги на шоу, с которым выступает в России и за рубежом.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на бедность в России жаловалась певица украинского происхождения Лолита Милявская, рассказав, что Пенсионный фонд РФ сможет выплачивать ей очень маленькую пенсию.

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