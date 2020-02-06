Лобода после скандального клипа Линдеманна заявила, что знает себе цену

Певица Светлана Лобода на фоне скандальной премьеры клипа Тилля Линдеманна на песню Platz Eins опубликовала цитату актрисы Шэрон Стоун.
В своем Instagram-аккаунте артистка поделилась очередным фотоснимком с отдыха, представ перед подписчиками в купальнике, добавив к фото философское изречение и свой комментарий.
"Шэрон Стоун: "Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее" надеюсь, Вы также считаете, девочки", - написала Лобода.
Как сообщалось ранее, рок-музыкант Тилль Линдеманн выпустил скандальный видеоклип, в котором содержатся сцены насилия и извращенные формы секса.
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