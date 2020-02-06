Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Лобода после скандального клипа Линдеманна заявила, что знает себе цену

2.8т
Читать материал на украинском

Певица Светлана Лобода на фоне скандальной премьеры клипа Тилля Линдеманна на песню Platz Eins опубликовала цитату актрисы Шэрон Стоун.

В своем Instagram-аккаунте артистка поделилась очередным фотоснимком с отдыха, представ перед подписчиками в купальнике, добавив к фото философское изречение и свой комментарий.

"Шэрон Стоун: "Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее" надеюсь, Вы также считаете, девочки", - написала Лобода.

Как сообщалось ранее, рок-музыкант Тилль Линдеманн выпустил скандальный видеоклип, в котором содержатся сцены насилия и извращенные формы секса.

Читайте также:

Лобода изо всех сил скрывает лицо младшей дочери, которая похожа на Линдеманна

Лобода после шокирующего клипа любовника показала его дочь

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги