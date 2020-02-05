Лобода после шокирующего клипа любовника показала его дочь

Популярная украинская певица Светлана Лобода показала свою дочь Тильду от знаменитого музыканта Тилля Линдеманна, который только накануне презентовал шокирующий клип.

Снимок вышел вскоре после видео "Platz Eins".

Отмечается, что сейчас певица продолжает наслаждаться отдыхом в теплых краях вместе с двумя своими дочерями.

Она показала фото с маленькой Тильдой, которая родилась в мае 2018 года в Лос-Анджелесе предположительно от Тилля Линдеманна, солиста легендарной группы Rammstein.

До сих пор Лобода продолжает скрывать лицо ребенка, но на фото видно, что девочка уже сильно подросла.

В комментариях многие поклонники Лободы выразили свое восхищение тем, какой красивый у нее ребенок, называют его "сладкой булочкой" и "пирожочком".

Напомним, что ранее Тилль Линдеманн разозлил сеть продажей за деньги своего видео "Platz Eins" без цензуры.

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