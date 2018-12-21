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Лобода показала лицо без косметики: опубликовано фото

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила поклонников и показала лицо без макияжа.

Соответствующий снимок с дочкой звезда опубликовала на своей странице Instagram, уточнив, что ребенок попросил выглянуть из-за спины в момент фотографирования.

"Мамочка, выгляни сзади. - Куку", – подписала Лобода фото, чем вызвала умиленную реакцию у поклонников.

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В комментариях пользователи отметили, что у матери и дочери похожи глаза: "Светлана, Вам очень хорошо без косметики", "Одно лицо", "Глаза как у вас", "У дочери глаза ваши", – написали поклонники.

Лобода показала лицо без косметики: опубликовано фото
Лобода показала лицо без косметики: опубликовано фото

Однако не все разделили восторг от нового снимка. Некоторые заметили, что Лобода выглядит уставшей: "Мамуля уставшая, капец", "Простите, но почему то глаза одинокой женщины".

Лобода показала лицо без косметики: опубликовано фото
Лобода показала лицо без косметики: опубликовано фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи подловили Лободу на использовании фотошопа.

Персона
Светлана Лобода
Тег
шоу-бизнес
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