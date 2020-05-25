Лобода показала лицо без фотошопа после обвинений в пластике: как выглядит

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, показала, как выглядит без фотошопа.

Фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода rigathisweek.lv

Так, на фото Светлана сфотографировала свое лицо вблизи с минимум макияжа. Снимок Лобода сопроводила постом, в котором опровергла слухи о пластических операциях.

"Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено. Спасибо родителям за гены, и ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающих слухов о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам", – написала Лобода.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала, сколько зарабатывает певица на корпоративах.

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