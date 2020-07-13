Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала сидя в подвесном кресле, продемонстрировав стройную фигуру.

"Пандемия внесла изменения в график и ритм жизни каждого из нас. Первое время было некомфортно без работы, без привычного общения, скорости, но вскоре появилась легкость и желание остановиться и попробовать что-то новое. Уже несколько недель я занимаюсь актерским мастерством, много читаю, провожу время с детьми, наслаждаюсь каждым моментом жизни, будто только сейчас осознала, насколько время быстротечно", – написала Лобода.

Светлана Лобода в бикини (Instagram Светланы Лободы)

Публикация знаменитости вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали Лободу восторженными комментариями.

Лобода похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Лобода похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Лобода похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Лобода похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода показала, как выглядит без косметики и фотошопа.