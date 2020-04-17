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17 апреля • обновлено в 10:01
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Лобода похвасталась идеальным телом в откровенном бикини

1.5т
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Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, порадовала поклонников новыми пикантными фото в купальнике.

Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficia

Так, на фотографиях Лобода позирует в стильном купальнике с эффектным вырезом на животе, который выгодно подчеркнул роскошную фигуру певицы. В частности, на фото Светлана похвасталась подтянутыми прессом и бедрами.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficia

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficia

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficia

Фотографии не оставили равнодушными поклонников артистки. В комментариях фанаты восхитились идеальным телом Лободы.

"Шикарная", "Очень сексуальная", "Очень круто", "Какая же красавица", "Женщина, которая рожала два раза! Браво!", – писали пользователи в комментариях.

Лобода похвасталась идеальным телом в откровенном бикини
Лобода похвасталась идеальным телом в откровенном бикини
Лобода похвасталась идеальным телом в откровенном бикини
Лобода похвасталась идеальным телом в откровенном бикини
Лобода похвасталась идеальным телом в откровенном бикини
Лобода похвасталась идеальным телом в откровенном бикини

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода показала, как выглядит без косметики и фотошопа.

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
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