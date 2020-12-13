Лобода оскандалилась на российской премии: звезда отказалась выйти на сцену

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая и выступающая в России, оскандалилась на музыкальной премии "Золотой граммофон".

Как сообщает издание Super.ru, артистка должна была выступить на мероприятии, однако не вышла на сцену. Звезда еще до начала премии покинула концертный зал. Знаменитость прокомментировала свой поступок, аргументируя тем, что у певицы Мари Краймбрери, которая должна была выступать на мероприятии немного раньше, чем она, был похожий мотив выступления.

Как оказалось, Лобода готовила на свое выступление сложный акробатический номер, в котором была задействована ванна. Такой же атрибут в виде ванной подготовила в своем номере для "Золотого граммофона" и Краймбрери.

"Когда две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванная, мы две недели готовили его, до пяти утра я репетировала. Наняла каскадеров, акробатов. Мое тело в синяках и ушибах. Привлекла огромную команду из Киева. Не для того, чтобы выйти и взять граммофон, а для того, чтобы выступить и порадовать своего зрителя!" –сообщила звезда.

Кроме того, о том, что у другой артистки будет такой же атрибут на сцене, Лобода узнала за час до концерта. По словам певицы, она предлагала режиссеру расставить номера звезд, однако ей отказали в этом.

"И когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие сегодня в "Золотом Граммофоне" просто невозможно. Я считаю, что мы, как артисты, должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений на концертах и на всевозможных съемках, и только таким образом мы можем поддерживать интерес нашего зрителя", – заявила знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода впервые за три года выступила на родине. Артистка пела на закрытом мероприятии в Одессе для VIP-гостей.