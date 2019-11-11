Лобода оконфузилась на "Золотом Граммофоне" в Питере. Видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России оконфузилась на премии "Золотой Грамофон". Так, во время выступления у артистки вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон.

Певица вынуждена была придерживать устройство рукой на протяжении всей песни, пишет "Super.ru".

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Посетители премии отметили, что практически все артисты пели под фонограмму. Кроме того, концерт длился всего два часа, несмотря на то, что должен был идти на час дольше.

Также на мероприятии так и не выступил Николай Басков, который был заявлен в программе. Артист опоздал из-за участия в юбилее Александры Пахмутовой в Москве и не вылетевшего вовремя самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышло интервью Светланы Лободы скандальной журналистке Ксении Собчак. Певица рассказала о своих отношениях с Линдеманном, а также порассуждала о ситуации между Украиной и Россией.

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