Лобода оконфузилась на "Золотом Граммофоне" в Питере. Видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России оконфузилась на премии "Золотой Грамофон". Так, во время выступления у артистки вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон.
Певица вынуждена была придерживать устройство рукой на протяжении всей песни, пишет "Super.ru".
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial
Посетители премии отметили, что практически все артисты пели под фонограмму. Кроме того, концерт длился всего два часа, несмотря на то, что должен был идти на час дольше.
Также на мероприятии так и не выступил Николай Басков, который был заявлен в программе. Артист опоздал из-за участия в юбилее Александры Пахмутовой в Москве и не вылетевшего вовремя самолета.
⚡️Премия "Золотой Граммофон", которая вчера прошла в Санкт-Петербурге, стала предметом гнева и возмущений зрителей. Люди требуют от организаторов объяснений: почему вместо заявленных двух концерт длился три часа, артисты выступали под "фанеру", а ведущие вели себя непрофессионально. Плюс, по их словам, на протяжении всего вечера наблюдались и накладки — так, во время выступления Светланы Лободы @lobodaofficial у нее вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон. Певица вынуждена была придерживать устройство рукой на протяжении всей песни. Видео инцидента в своем инстаграме поделился танцор коллектива Николая Баскова @nikolaibaskov. К слову, сам Басков в тот вечер вообще не вышел на сцену — артист опоздал из-за участия в юбилее Александры Пахмутовой в Москве и не вылетевшего вовремя самолета. #золотойграммофон #лобода #басков ⠀ А вы смотрите премию "Золотой Граммофон"?
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышло интервью Светланы Лободы скандальной журналистке Ксении Собчак. Певица рассказала о своих отношениях с Линдеманном, а также порассуждала о ситуации между Украиной и Россией.
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