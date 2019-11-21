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21 ноября • обновлено в 21:12
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Лобода оголила грудь в откровенном наряде и нарвалась на критику

1.8т
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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, нарвалась на критику из-за откровенного наряда.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в золотом платье с очень глубоким декольте, оголяющем грудь, и разрезом до бедра.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Самые ярые поклонники принялись расхваливать наряд и внешность певицы, но в комментариях оказались и те, кто был не согласен с таким мнением. В частности, некоторые заметили, что фото получилось неудачным.

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❤️ready

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Фото страшное", "Нет слов", "Прическа какая-то облезлая", "Если бы сама считала себя красивой – ушла бы из всего этого шоу-г**на еще лет 5 назад", – раскритиковали пользователи.

Лобода оголила грудь в откровенном наряде и нарвалась на критику
Лобода оголила грудь в откровенном наряде и нарвалась на критику
Лобода оголила грудь в откровенном наряде и нарвалась на критику

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом. Некоторые посоветовали ей худеть в области бедер, так как певицу снимали с неудачного ракурса.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Светлана Лобода
Теги
шоу-бизнес Мода Красота фотографии фотосессия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Старая сосна)))кому эта мочалка обслуживающая папиков по баням нужна?))))
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