"Нарожаю еще деток!" Лобода неожиданно раскрыла подробности личной жизни

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, призналась, что планирует родить еще одного ребенка.

Об этом она заявила в шоу "Алена, блин!". Кроме того, она рассказала о характере своей младшей дочери Тильды (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Тильда — умная, с сильным характером. Она голубоглазая, с русыми волосами. Если чего-то ей хочется, то добивается этого. Не любит, когда ее ругают — сразу в слезы. С Евочкой такого не было. Она наоборот очень спокойная. Я кайфую, что у меня девочки. Хочется парня. Не исключаю, что нарожаю еще деток обязательно. Дети — лучшее, что есть от нас. Детей должно быть много", — Сказала Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода родила дочь от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Линдеманна используется "для отвода глаз". Недавно она впервые показала фотографию младшей дочери. Каждое новое фото с мужчиной вызывало у поклонников подозрение, что это именно "тот самый".

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