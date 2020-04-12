Главная Новости
12 апреля • обновлено в 13:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Лобода неожиданно раскрыла подробности личной жизни

2.1т
Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, призналась, что планирует родить еще одного ребенка.

Об этом она заявила в шоу "Алена, блин!". Кроме того, она рассказала о характере своей младшей дочери Тильды (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Нарожаю еще деток!" Лобода неожиданно раскрыла подробности личной жизни

Скриншот из видео

"Тильда — умная, с сильным характером. Она голубоглазая, с русыми волосами. Если чего-то ей хочется, то добивается этого. Не любит, когда ее ругают — сразу в слезы. С Евочкой такого не было. Она наоборот очень спокойная. Я кайфую, что у меня девочки. Хочется парня. Не исключаю, что нарожаю еще деток обязательно. Дети — лучшее, что есть от нас. Детей должно быть много", — Сказала Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода родила дочь от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Линдеманна используется "для отвода глаз". Недавно она впервые показала фотографию младшей дочери. Каждое новое фото с мужчиной вызывало у поклонников подозрение, что это именно "тот самый".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Мария Дидык
Персона
Светлана Лобода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги