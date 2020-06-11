Лобода нарастила гигантские ногти. Фото
Известная украинская певица, которая живет и работает в России, Светлана Лобода показала свой новый образ: артистка решила нарастить гигантские ногти.
Снимки, которые она опубликовала в Instagram, вызвали удивление пользователей сети.
"Наращиваем ногти и в путь", – написала она.
Одним понравилось преображение певицы. Однако были и те, кто раскритиковал такой поступок.
"Просто кайф, без лишних слов", "Фредди Крюгер отдыхает", – написали пользователи сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли фото Лободы без макияжа и фотошопа.
Ранее Светлана Лобода призналась, что планирует родить еще одного ребенка.