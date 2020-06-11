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11 июня • обновлено в 11:54
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Лобода нарастила гигантские ногти. Фото

1.2т
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Известная украинская певица, которая живет и работает в России, Светлана Лобода показала свой новый образ: артистка решила нарастить гигантские ногти.

Снимки, которые она опубликовала в Instagram, вызвали удивление пользователей сети.

"Наращиваем ногти и в путь", – написала она.

Новый образ певицы

Новый образ певицы

Instagram Светланы Лободы

Одним понравилось преображение певицы. Однако были и те, кто раскритиковал такой поступок.

"Просто кайф, без лишних слов", "Фредди Крюгер отдыхает", – написали пользователи сети.

Лобода нарастила гигантские ногти

Скриншот с Instagram-страницы Светланы Лободы

Лобода нарастила гигантские ногти

Скриншот с Instagram-страницы Светланы Лободы

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли фото Лободы без макияжа и фотошопа.

Ранее Светлана Лобода призналась, что планирует родить еще одного ребенка.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
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