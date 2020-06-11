Лобода нарастила гигантские ногти

Известная украинская певица, которая живет и работает в России, Светлана Лобода показала свой новый образ: артистка решила нарастить гигантские ногти.

Снимки, которые она опубликовала в Instagram, вызвали удивление пользователей сети.

"Наращиваем ногти и в путь", – написала она.

Новый образ певицы Instagram Светланы Лободы

Одним понравилось преображение певицы. Однако были и те, кто раскритиковал такой поступок.

"Просто кайф, без лишних слов", "Фредди Крюгер отдыхает", – написали пользователи сети.

Скриншот с Instagram-страницы Светланы Лободы

Скриншот с Instagram-страницы Светланы Лободы

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли фото Лободы без макияжа и фотошопа.

Ранее Светлана Лобода призналась, что планирует родить еще одного ребенка.

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