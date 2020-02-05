Лобода изо всех сил скрывает лицо младшей дочери, которая похожа на Линдеманна

Известная украинская певица Светлана Лобода прячет лицо своей дочери Тильды, которая была рождена от знаменитого немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

Точные причины этого пока остаются неизвестными.

Отмечается, что Тильде исполнится уже два года этой весной, но до сих пор мать ни разу не показала ее лицо, на всех фото девочка находится спиной к камере.

Смотрите снимки с ней:

При этом интересно, что Лобода ранее в интервью Ксении Собчак признавалась, что не может раскрывать детали своих отношений с лидером Rammstein, поскольку ограничена неким "контрактом".

Возможно, тот же контракт ограничивает и ее действия в отношении Тильды.

В другом интервью певица говорила, что девочка похожа на отца.

Вот фото Тилля:

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