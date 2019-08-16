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Лобода и MARUV зажгли на российском фестивале: видео

1.5т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России выступила на российском фестивале Russian Music Festival, который проходитл в Монте-Карло.

Кроме нее на сцену вышла эпатажная украинская певица MARUV, пишет Cosmopolitan.

Лобода и MARUV зажгли на российском фестивале: видео
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Среди гостей мероприятия также заметили Дарью Чарушу, Валерию Дергилеву, Анну Цуканову-Котт, Вадима Верника, группу "Ленинград" и Иду Галич. Хедлайнерами мероприятия стали Светлана Лобода, которая выбрала сексуальный наряд, и MARUV, облачившаяся в кожаное платье с высокими разрезами до бедра.

Как писал OBOZREVATEL, украинская певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала новые фото, в которых восхитилась Россией.

Ранее, Светлана Лобода нарвалась на критику поклонников из-за необычного видео.Так, на нем звезда прочла стих российского поэта Михаила Лермонтова "Тучи", спускаясь по Капитолийскому холму в Риме (Италия).

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Светлана Лобода MARUV
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Уже лето заканчивается, а в новостной ленте ни разу не мелькнула информация о развлекательных мероприятиях в Киеве. Сплошь - про самоубийства, педофилов и ДТП. Ну иногда разбавляется пожарами или драками.
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