Лобода чуть не выронила грудь в экстремальном наряде

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников соблазнительным нарядом.

У звезды чуть не выпала грудь в экстравагантном топе, в котором она выступала на концерте. Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.

"Вчера состоялся последний концерт SUPER STAR SHOW в 2019 году! Это был Воронеж. Немного грустно, нам было так хорошо с вами. Увидимся в 2020", – подписала она под фото.

Светлана Лобода чуть не выронила грудь instagram/lobodaofficial/

Откровенный образ певицы не оставил поклонников равнодушными. Многие написали, что она красавица.

Светлана Лобода – откровенный наряд instagram/lobodaofficial/

"Необыкновенно красивая", "Как всегда красотка", "У тебя есть харизма и свой стиль", "Светка конфетка", "Восхищаюсь", – отреагировали поклонники.

Лобода – концерт в Воронеже instagram/lobodaofficial/

Лобода в откровенном наряде на концерте instagram/lobodaofficial/

Светлана Лобода на сцене instagram/lobodaofficial/

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей. Также в ноябре вышел совместный клип с Тиллем Линдеманном, где она встала перед рокером на колени.

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