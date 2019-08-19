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"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями

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Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза удивила поклонников звездной пары своими интеллектуальными способностями.

Так, на видео, которое Галкин опубликовал на своей странице в Instagram, она поразмышляла над вечным вопросом, что же появилось раньше: курица или яйцо (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями

Максим Галкин с дочерью Лизой

Фото из Instagram

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Отметим, что Лиза сначала озвучила свои мысли, но после начала путаться, когда отец задал ей дополнительные вопросы. Поняв, что зашла в тупик, дочь звездной пары неожиданно произнесла: "Значит, первым был петух!". Брат же Лизы — Гарри, заявил, что ничего не понял.

"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Фото из Instagram

Поклонники Галкина пришли в восторг от ответа Лизы, они начали писать, что она — гениальный ребенок.

"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями
"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями
"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями
"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями
"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями
"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лиза Галкина пристыдила звездного папу за некорректные обращения.

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Персона
Максим Галкин
Место
Россия
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