"Лиза затмит вас!" Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями

Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза удивила поклонников звездной пары своими интеллектуальными способностями.

Так, на видео, которое Галкин опубликовал на своей странице в Instagram, она поразмышляла над вечным вопросом, что же появилось раньше: курица или яйцо (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин с дочерью Лизой Фото из Instagram

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Отметим, что Лиза сначала озвучила свои мысли, но после начала путаться, когда отец задал ей дополнительные вопросы. Поняв, что зашла в тупик, дочь звездной пары неожиданно произнесла: "Значит, первым был петух!". Брат же Лизы — Гарри, заявил, что ничего не понял.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Фото из Instagram

Поклонники Галкина пришли в восторг от ответа Лизы, они начали писать, что она — гениальный ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лиза Галкина пристыдила звездного папу за некорректные обращения.

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