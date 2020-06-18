Ливанов заявил, что Ефремов должен отвечать за ДТП по закону

Российский актер Василий Ливанов прокомментировал смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. Так, он заявил, что виновник должен ответить по закону.

Об этом сообщает издание "Правда.ру". Отмечается, что таким образом Ливаном отреагировал на письмо театра "Современник", в котором коллеги артиста попросили россиян "не гнобить" Ефремова и отнестись к нему с сочувствием.

vokrug.tv

"Поведение его коллег вполне естественно. Они его коллеги, товарищи по жизни, работе. Естественно, они должны реагировать как его товарищи. Но существуют еще общепринятые нормы в обществе. Это трагедия, чудовищная трагедия. Погибает ни в чем не виновный очень хороший человек, судя по всему. Невероятное горе в семье. Существует закон, государственный закон, который оценивает то, что произошло. Значит, закон должен действовать. Отвечать по закону", – заключил артист.

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