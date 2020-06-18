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Ливанов заявил, что Ефремов должен отвечать за ДТП по закону

Кристина Долматова
Кристина Долматова
Люди
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Ливанов заявил, что Ефремов должен отвечать за ДТП по закону

Российский актер Василий Ливанов прокомментировал смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. Так, он заявил, что виновник должен ответить по закону.

Об этом сообщает издание "Правда.ру". Отмечается, что таким образом Ливаном отреагировал на письмо театра "Современник", в котором коллеги артиста попросили россиян "не гнобить" Ефремова и отнестись к нему с сочувствием.

vokrug.tv

vokrug.tv

"Поведение его коллег вполне естественно. Они его коллеги, товарищи по жизни, работе. Естественно, они должны реагировать как его товарищи. Но существуют еще общепринятые нормы в обществе. Это трагедия, чудовищная трагедия. Погибает ни в чем не виновный очень хороший человек, судя по всему. Невероятное горе в семье. Существует закон, государственный закон, который оценивает то, что произошло. Значит, закон должен действовать. Отвечать по закону", – заключил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

  • Позже московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

  • Также выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста.

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