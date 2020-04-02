Литвинова, Абрамович и другие: чем знаменита личная жизнь Земфиры

Российская певица Земфира спровоцировала ажиотаж в сети своим новым синглом под названием "Крым". Артистка спела о личных взаимоотношениях и совместной жизни со второй половинкой.

Последние 15 лет (с 2005 года) Земфира пребывает в тесных отношениях с актрисой Ренатой Литвиновой. OBOZREVATEL решил вспомнить интересные моменты из скандальной личной жизни Земфиры.

Земфира, Рената Литвинова и Ксения Собчак Папарацци

Рената Литвинова

Любовная история Земфиры и Литвиновой является одной из наиболее сенсационных в российском шоу-бизнесе. Вместе они начали появляться на публике в 2005 году и сразу же спровоцировали волну слухов об их однополом романе. В СМИ неоднократно "гуляла" информация о том, что Земфира и Рената якобы расписывались в Стокгольме, и даже задумывались об усыновлении ребенка, однако сами артистки эту информацию эмоционально опровергали и даже грозили журналистам судами.

При этом звезды ни разу официально не подтверждали информацию о семейных или интимных связях. Обе женщины заявляют, что они считают друг друга "гениями", "подарками судьбы" и самыми близкими людьми.

Земфира и Рената Литвинова Lenta.ru

"Я так восхищаюсь ею и отдаю даже ей пальму первенства. Я считаю, что Земфира – это какой-то дар. Если относишься к человеку, как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй", – ранее заявляла Литвинова в интервью Ксении Собчак, добавив, что они с Земфирой уже дружат 15 лет.

"Рената – уникум. Это другое – больше, чем талант. Рената – мое все, и меня бы не было без нее", – говорила также Земфира, уточняя, что их объединяют "творческие и дружеские отношения".

С кем Земфире приписывали романы

Роман Абрамович

Известный российский миллиардер никогда не скрывал тот факт, что является поклонником творчества Земфиры. Абрамович не только посещал концерты и презентации Земфиры, но и был меценатом, финансово поддерживал рок-исполнительницу. Между ними были дружеские и деловые отношения, однако в 2004-2005 годах СМИ начали массово распространять информацию о романтической связи богача и певицы.

Земфира и Роман Абрамович spletnik.ru

В книге Олега Кашина "Земфира" автор также рассказывал свою версию об отношениях Абрамовича с певицей. По утверждению Кашина, роман продлился несколько лет. Увлечение Земфирой подошло к концу, когда олигарх встретил модель Дарью Жукову. После расставания Земфира якобы обращалась за помощью к психиатру.

"У певицы стали развиваться комплексы, она довела себя до анорексии. К счастью, Рената Литвинова приложила все силы, чтобы спасти любимую подругу. Земфира нашла в ее доме приют и лекарство от сердечных ран", – писал автор книги, уточняя, что с подачи Абрамовича и просочились слухи об однополом романе Земфиры с Литвиновой. Якобы это помогло ему скрыть факт романа с артисткой и не запятнать репутацию.

Анастасия Калманович

Российская актриса Анастасия Калманович с 2000 года была продюсером и директором проекта Земфира. В это время родилась пикантная сплетня об интимной связи двух женщин. В то же время Калманович ушла от своего мужа, российского предпринимателя Шабтая Калмановича, что еще больше подогрело слухи. Сейчас известная актриса отрицает эту связь и называет иные причины своего развода, тем более что с 2009 года Земфира и Анастасия разорвали и личные, и рабочие отношения.

Анастасия Калманович с Земфирой Экспресс газета

Вячеслав Петкун

В начале 2000-х в в СМИ появилась информация о приближающейся свадьбе Земфиры и лидера группы "Танцы минус" Вячеслава Петкуна. Певица делала намеки относительно своего нежного отношения к музыканту. Однако эта любовная история была обычным пиар-ходом. Земфира таким образом удовлетворила жажду горячих новостей о ее личной жизни, которую испытывали поклонники и журналисты. Позже Петкун также подтвердил, что между ними никогда не было любовной связи.

Земфира и Вячеслав Петкун Экспресс газета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Земфира жаловалась на навязчивых фанатов, назвав себя жертвой "ненормальных и помешанных людей".

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