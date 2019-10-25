Little Big выпустили новый клип и взорвали сеть: яркое видео

В сети появился новый клип российской группы Little Big на трек Rock-paper-scissors. В нем участники группы перевоплотились в дворовых псов, дрались с "домашними животными" и покупали нелегальную собачью еду.

В конце ролика всплывает титр — "Берегите домашних животных" и цитата из "Маленького принца" Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили".

"Красавчики! Так держать!", "Как всегда шедевр. Меньшего и не ожидал", "Очень классно!", "Песня просто шедевр. Клип ржачный!", "Я не поклонник такой музыки, но клипы у них очень классные", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная группа из РФ Little Big включила в свой всероссийский тур украинский Харьков и белорусский Минск. В свою очередь директор исполнителей Алина Пязок пояснила, что пресс-служба Little Big ошиблась.

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