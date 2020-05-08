Little Big восхитили новым клипом: яркое видео

Российская группа Little Big презентовала новый клип на песню "Hypnodancer". Работа снята в стиле танцевальных хитов из 90-х.

В клипе, который опубликовали на YouTube-канале группы, приняли участие юморист Александр Гудков, комик Данила Поперечный и многие другие.

Скриншот из видео

По сюжету клипа, фронтмен группы Илья Прусикин гипнотизирует посетителей казино танцем, в то время как остальные участники группы грабят их.

Скриншот из видео

Однако позже оказывается, что таким приемом владеет не только Little Big, в результате чего Прусикин вступает в танцевальную схватку с лидером группы The Hatters Юрием Музыченко.

"Очень круто! Каждый новый клип жестка жесть", "Улетный клип, особенно концовка", "Как перестать это смотреть? Шедевр, другого и не ожидал", "Соня такая красивая", "Не фанат песен, но обожаю их клипы!", "Little Big поднимается все выше и выше! Качество съемки, идея, сюжет - все очень круто", - комментируют видео в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Илья Прусикин, лидер группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении 2020, не хочет участвовать в музыкальном конкурсе в следующем году. Он заявил, что есть множество артистов, которые смогут достойно выступить.