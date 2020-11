Little Big сняли клип о ненависти к уходящему 2020 году: в видео ели летучих мышей

Группа Little Big представила новый новогодний клип под названием "S*ck My D*ck 2020", который посвятила своей ненависти к уходящему году.

В картине снялись не только музыканты, но и популярные знаменитости. Соответствующее видео исполнители опубликовали на странице в YouTube (чтобы посмотреть клип, доскролльте до конца страницы).

"Данный контент создан исключительно в развлекательных целях без намерения ранить чьи-либо чувства. Клип является гимном ненависти к 2020 году – одному из самых сложных и противоречивых годов 21 века", – сказано в описании.

Так, по сюжету, компания встречает Новый год и вспоминает то, чем запомнился уходящий 2020. На стол подают блюдо из летучей мыши, елка украшена игрушками в виде коронавируса, а в подарках оказываются извержение вулкана и пожары.

Отметим, что в клипе также снялись шоумен Гарик Харламов, стендап-комик Данила Поперечный и Александр Гудков.

