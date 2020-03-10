Little Big просрочила подачу песни на "Евровидение": что ждет группу

Российская группа Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в международном музыкальном состязании "Евровидение-2020".

Коллектив решил выложить произведение 12 марта на передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале, сообщает ТАСС.

instagram.com/littlebigband

Никаких санкций за позднюю премьеру не последует — коллектив предоставил в Европейский вещательный союз все необходимые документы и информацию о песне для участия в конкурсе, а публичный анонс композиции в указанный срок не является обязательным требованием.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Российский шоу-бизнес бурно отреагировал на участие коллектива в конкурсе.

До официального заявления Первого канала о представителе России на Евровидении, некоторые СМИ сообщили, что на конкурсе РФ будет представлять Александр Панайотов. Позже выяснилось, что информация оказалась фейком.

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