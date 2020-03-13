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13 марта • обновлено в 07:53
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Little Big представили песню Uno на Евровидение-2020: реакция сети. Видео

2.9т
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Группа Little Big, которая будет представлять Россию на Евровидении-2020, 12 марта презентовала песню Uno, с которой поедет на конкурс. Видео вызвало бурную реакцию в сети.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Евровидения.

Little Big

Little Big

teleprogramma.pro

Буквально за несколько часов видео просмотрели более 500 тысяч, а пользователи оставляют восторженные комментарии.

Примечательно, что многие отмечают, что сначала были разочарованы в песне, однако, прослушав трек несколько раз, кардинально изменили свое мнение.

"Я сбилась со счету. Сколько раз я уже посмотрела? А с первого не зашло", "Поначалу расстроилась, что эта песня. А теперь не могу остановиться", "Это вирус", "Не могу остановиться слушать и смотреть", "Наш шедевр", – писали пользователи.

В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео
В сети ажиотаж вокруг песни Little Big для Евровидения. Видео

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Российский шоу-бизнес бурно отреагировал на участие коллектива в конкурсе.

До официального заявления Первого канала о представителе России на Евровидении, некоторые СМИ сообщили, что на конкурсе РФ будет представлять Александр Панайотов. Позже выяснилось, что информация оказалась фейком.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Место
Россия
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