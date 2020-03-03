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3 марта • обновлено в 05:19
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Little Big едут на Евровидение от России: самые знаменитые клипы группы

1.1т
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Популярная российская группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет в середине мая в Нидерландах.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые знаменитые клипы коллектива.

Little Big

Little Big

instagram.com/littlebigband

Группа Little Big была создана в 2013 году в Санкт-Петербурге Ильей Прусикиным. Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией.

Одной из самых популярных работ группы является песня "Skibidi".

I`m OK

Более 80 миллионов просмотров набрал клип на песню "LollyBomb", в котором группа высмеяла Ким Чен Ына.

Одной из самых скандальных работ группы является клип на песню "Life in da trash".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
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