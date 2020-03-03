Little Big едут на Евровидение от России: самые знаменитые клипы группы

Популярная российская группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет в середине мая в Нидерландах.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые знаменитые клипы коллектива.
Little Big
instagram.com/littlebigband
Группа Little Big была создана в 2013 году в Санкт-Петербурге Ильей Прусикиным. Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией.
Одной из самых популярных работ группы является песня "Skibidi".
I`m OK
Более 80 миллионов просмотров набрал клип на песню "LollyBomb", в котором группа высмеяла Ким Чен Ына.
Одной из самых скандальных работ группы является клип на песню "Life in da trash".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
В 2020 году Украину будет представлять группа Gо_A с песней "Соловей".
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