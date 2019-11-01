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1 ноября • обновлено в 09:50
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"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью

3.3т Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть новым фото. На нем она позировала в коротком белом топе.

Так, поклонники артистки отметили, что ее лицо изменилось и стало "пластмассовым". Снимок Лорак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

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"Почему лицо опять пластмассовое? Прекратите портить ее этой ужасной ретушью", "Чем старше женщина, тем меньше на ней одежды", "Кисточку засуньте в ее надувной рот! Противно смотреть", "Мне вобще не нравится", "Мало на себя похожа", "Это не Лорак", "Как отчаянно делает себя 20-летней", - пишут в сети.

"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью
"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью
"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью
"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью
"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью
"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью
"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью
"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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Персона
Ани Лорак
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