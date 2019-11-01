"Лицо пластмассовое!" Лорак взбудоражила сеть внешностью

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть новым фото. На нем она позировала в коротком белом топе.

Так, поклонники артистки отметили, что ее лицо изменилось и стало "пластмассовым". Снимок Лорак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ани Лорак Факты

"Почему лицо опять пластмассовое? Прекратите портить ее этой ужасной ретушью", "Чем старше женщина, тем меньше на ней одежды", "Кисточку засуньте в ее надувной рот! Противно смотреть", "Мне вобще не нравится", "Мало на себя похожа", "Это не Лорак", "Как отчаянно делает себя 20-летней", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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